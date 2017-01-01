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Genç KOMEK Yaz Okulu çalıştayı yapıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK)'nın yaz tatilinde öğrencilere yönelik düzenleyeceği Genç KOMEK Yaz Okulunda yapılacak çalışmalar çalıştayda ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, belediyelerinin artık eğitim ve sanat alanında da faaliyetler yaptığını hatırlatarak, Genç KOMEK Yaz Okulları'nda öğrencilere vatan, millet sevgisini daha güzel nasıl aktarabiliriz diye çalıştay düzenlediklerini söyledi. Milli Eğitim'de, Halk Eğitimlerde ve KOMEK'lerde emek veren herkese teşekkür eden Köseoğlu, insanların kalbine girecek, iz bırakacak çalışmalar yapmak gerektiğini dile getirdi.



"Gençlikle, insanla daha fazla uğraşmamız gerekiyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ise, şehri imar eden gençliğin ve neslin ihmal edilmesi halinde neslin bir gün gelip imar edilen şehirleri imha edeceğini belirterek, "Aslında onun için bu işlerle daha fazla uğraşmamız gerekiyor. Gençlikle, insanla daha fazla uğraşmamız gerekiyor. Onların zihinlerine kalıcı izler bırakacak bilgileri ve eğitimle ilgili kalıcı formatları yerleştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda yapılan işleri daha fazla önemsiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından KOMEK Şube Müdürü Abdullah Kaleli, Genç KOMEK Yaz Okulu'nda merkez ve ilçelerde gerçekleştirilecek sanat, dinimiz ve değerlerimiz ve spor başlıklarında bir sunum gerçekleştirdi.

Programa ilçe milli eğitim müdürleri, halk eğitim müdürleri, büyükşehir belediyesi aile sanat ve eğitim ile hayat boyu öğrenme şube müdürleri ile KOMEK ve ASEM yöneticileri katıldı.

Son 2 yılda yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim aldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları, 5-18 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 16:16:57 TSI

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