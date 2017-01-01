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Öztürk: "Yardımda bulunduğumuz insanlara iş bulma çabası içerisindeyiz"

- "Fakirliğin meslek olmasını şiddetle karşıyız"

- Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ramazan ayı yardımlarına başladı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, insanlara gıda ve maddi yardımda bulunmaktan daha çok iş bulma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Dernek olarak fakirliğin meslek olmasını şiddetle karşıyız" dedi.

Öztürk, dernek binasında Ramazan ayı yardımları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bu yıl 2 bin 500'ün üzerinde aileye gıda yardımında bulunacaklarını ifade eden Öztürk açıklamasında şunları söyledi:

"Geleneksel olarak her yıl Ramazan öncesi hazırlıklar yaparız. İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını karşılamayı amaçlarız. Bu yılda bu hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda bin 500 aileye yardım kolisi hazırlayacak durumdayız. Malzemelerimiz hazır ancak bin 500'ü aştık ve 2 bin 500 aileye ulaşma gibi bir hedefimiz var. Bin koli daha hazırlamak için Ramazan'a kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada kolilerimiz de gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri var. Diş fırçalarından macuna kadar her bir ayrıntı düşünüldü. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz dernek olarak fakirliğin meslek olmasını şiddetle karşıyız. Gıda yardımında bulunduğumuz insanlara iş bulma çabası içerisindeyiz. İş buldukları takdirde de gıda yardımlarını kesiyoruz. Ancak bir İslam kültürü olan yardımlaşma yani muhtaç insanları da başkalarına boyun ezdirmemek el açtırmamak için de bu ihtiyaçlarını gidermek lazım. Bunu da Afyonkarahisar halkının zekat müessesesi ile yerine getiriyoruz."

(GC-



17.05.2017 16:17:51 TSI

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