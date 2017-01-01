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Bilecik'te Engelsiz Şenliği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Engelliler Haftası münasebetiyle 1'inci Engelsiz Şenliği düzenlendi.

Yapılan etkinliğe, Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban katıldı.

Bilecik Pelitözü Gölpark'da yapılan etkinlikte açıklama yapan Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın eşi Beyza Elban, engelli çocuklarla ailelerinin katıldığı şenlikte, her insanın başına gelebilecek olan engellilik durumu karşısında duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

Ardından Bilecik Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, her bireyin bir engelli adayı olabileceğini belirterek, "Engelli insanlara acımak yerine onları hayata bağlayacak davranışlarda bulunup, onların yaşamlarını kolaylaştırarak mutlu olmalarını sağlamalıyız. Yurdumuzda görmeyen, işitmeyen, hareket edemeyen, zihinsel ve ruhsal dengesi bozuk yaklaşık 4 milyon 500 bin vatandaşımız bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık 1 milyon 500 binini çocuklar oluşturmaktadır. Devletimiz engelli çocukların eğitimi için okullar açmıştır. Ülkemizde, son 10 yılda engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklar pasta keserek, kurulan stantlarda boya yaparken, oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

(CKT-Y)



17.05.2017 16:19:15 TSI

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