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Afganistan'dan Bursa'ya kardeşlik adımı



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Afganistan Cevizcan Valisi Lütfullah Azizi, Bursa ile Afganistan arasındaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Afganistan Cevizcan Valisi Lütfullah Azizi, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdulkadir Karlık ile görüştü. Karlık'tan Bursa hakkında bilgiler alan Azizi, Bursalıları ülkesine davet ederek, Bursa ile Cevizcan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi, kültürel, sosyal ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Bursa'nın dünya çapında gelişen kentler arasında yer aldığını ifade eden Karlık, potansiyeli yüksek ve özellikli bir şehir olan Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin kente değer katan hizmetlerinden de örnekler verdi. Karlık, ziyaretin sonunda, konuklarına Bursa'ya özgü hediyeler verirken, Azizi de Karlık'a Özbeklere özgü milli kıyafet olan 'Çapan'ı hediye etti.

(MŞ)



17.05.2017 16:19:19 TSI

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