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Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:19
Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
Atatürk Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında, Türkçe Yaz Okulu Programı Kapsamında İş Birliği Protokolü imzalandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, protokol anlaşması için Erzurum'a gelen Yunus Emre Enstitüsü Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Müdürü Ali Rıza Karabağ ile bir araya geldi.
Ali Rıza Karabağ'ı makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, Türkçe Yaz Okulu Programı İş Birliği Protokolü imzalayarak programın ilk aşamasını gerçekleştirdi.
İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin son dönemlerde uluslararasılaşma yönünde önemli adımlar attığını ve atılan bu adımları devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliğini geliştirmek suretiyle kalıcı hâle getirmeyi arzuladıklarını söyledi. Yunus Emre Enstitüsünün hem Türkçenin öğretimi hem de Türk kültürünün yayılması konusundaki hizmetlerinin takdire şayan olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Enstitünün çalışmalarına katkı sağlamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Çomaklı, 2017 Türkçe Yaz Okulu Programına 51 ülkeden 685 kişinin katılacağını belirterek, Atatürk Üniversitesinin ve Erzurum'un bu sürecin bir parçası olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ali Rıza Karabağ ise Yunus Emre Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesinin iş birliğinin çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Türkçe Yaz Okulu Programı hakkında bilgi veren Karabağ, programın yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ile yurt dışında iş birliği içinde olunan Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Karabağ, bu program sayesinde Türkiye'nin değişik yörelerine ait çeşitli kültür, sanat ve doğal güzellikleri yakından tanıma fırsatını yakalayan katılımcıların, gittikleri illerin gözde üniversitelerinde alanında uzman öğretim görevlileri tarafından verilen Türkçe, Türkiye ve Türk kültürü seminerlerine katıldıklarını ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.
(ERZ-AT-Y)

17.05.2017 16:19:44 TSI
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