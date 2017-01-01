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57. Piyade Alayı Sancağı OMÜ'ye emanet

- Sancak Takdim Töreni 19 Mayıs Cuma günü 10.10'da



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklarla adını dünya tarihine yazdıran "57. Piyade Alayı"nın canları pahasına koruduğu Sancağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne emanet edildi.

Geçen ay Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından Conkbayırı'nda düzenlenen törenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi temsilcilerine teslim edilen 57. Piyade Alayı Temsili Sancağı, 19 Mayıs Cuma günü saat 10.10'da Samsun Valiliğinde düzenlenecek törenle Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e takdim edilecek.



Sancak Cuma günü Büyük Cami'de sergilenecek

57. Alay Sancağı, Valilikteki törenin ardından saat 11.00 ile 14.00 arasında Büyük Camii avlusunda sergilenecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bir yıl süreyle 57. Alay Sancağı'na ev sahipliği yapacak. Bu kutsal emanetin teslim edildiği OMÜ, sancağı yıl boyunca merkez kampüsünden ilçe yerleşkelerine kadar farklı yerlerde sergileyecek. Çeşitli etkinliklerle de 57. Alay'ın kahramanları anılacak.



57. Alay Sancağı Çanakkale'den Samsun'a geldi

57. Alay'ın Temsili Sancağı, Conkbayırı'nda düzenlenen törenle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine geçen ay teslim edilmişti. OMÜ Öğrenci Konseyi temsilcileri sancağı Samsun'a getirdi.

(SAM-SLH-Y)



17.05.2017 16:20:14 TSI

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