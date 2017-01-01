YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atıcılar Bakü'den 1 altın ve 2 gümüşle dönüyor

Atıcılar Bakü'den 1 altın ve 2 gümüşle dönüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımları uluslararası arenalarda meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda ay yıldızlı formayla trap yarışlarında mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atıcılık branşı sporcuları Nihan Gürer altın, Oğuzhan Tütün ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Nihan Gürer ve Oğuzhan Tütün ikilisi bu yıl ilk defa İslami Dayanışma Oyunları'nda yapılan karışık takım trap yarışlarında da ikinci olarak Türkiye'de bir gümüş madalya daha kazandırmış oldu.

(MŞ)



17.05.2017 16:21:42 TSI

NNNN

