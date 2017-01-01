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İşitme engelliler şampiyonluk için sahaya çıkacak



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği'ni makamında kabul etti. Derneklerine olan desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden derneğin Manisa şube Başkanı Muhammet Fidan, İşitme Engelliler Futbol 2. Ligi'nde Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacaklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü bu maça davet etti.

Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Manisa şube Başkanı Muhammet Fidan ve İl Temsilcisi Bilal Cansu ile sözcüleri Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'ne ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin derneklerine olan desteklerinden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Muhammet Fidan, istek ve taleplerini Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'ne iletti.



Başkan Ergün'e şampiyonluk maçı daveti

Dernek Başkanı Muhammet Fidan, Manisa'yı Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Liginde temsil eden Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim ve Gençlik Spor Kulübü'nün Pazar günü 1.Lige yükselme maçına çıkacağını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü bu maça davet ettiler. Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanı Mehmet Güzgülü daveti Başkan Ergün'e ileteceklerini belirtti. Dernek üyeleri Güzgülü'ne teşekkür plaketi takdim etti.

(SC-Y)



17.05.2017 16:22:31 TSI

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