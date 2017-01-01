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Vali Demirtaş, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi



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ADANA (İHA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan İnkılap İmam Hatip Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Vali Mahmut Demirtaş tarafından açıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı açılışta öğrencilerin öğretmenler eşliğinde hazırladığı Şeker Bombaları, Türkçemi Koruyorum, Adana'nın Neresinde Rahatlarım, Asit Yağmurları Geliyor, Havamı Atamdan Öğrendim, Ne Sürsem De Çürümesem, Yiyecek Artıklarını Atık Deyip Geçme, Pi Sana, Sulu Kepçe, Aza Tamah Etmeyen Çoğu Bulamaz, Pisagoru Dönderiyorum, Türk İslam Bilginlerini Tanıyorum, Atık Malzeme Tasarımları, Kablosuz Yaşam, Denge Sütunları ve Çok Amaçlı Çantam gibi projeler, TÜBİTAK 4006 Projesi adı altında toplam 24 öğrenci, 4 öğretmen 1 rehber öğretmen ile proje yürütücüsü Cemil Halıcı eşliğinde hazırlandı.

Projelerin amacına yönelik yapılan açıklamada, bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak ve yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması şeklinde aktarıldı.

Sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencileri tebrik eden Vali Mahmut Demirtaş, projelerin ortaya çıkmasında emeğini ve enerjisini harcayan öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

Vali Demirtaş, öğrencilerin kendilerine olan özgüveninin artmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ve bilim yolunda yapılan bütün çalışmaları önemsediğini ve desteklediğini de sözlerine ekledi.

(ELF-Y)



17.05.2017 16:22:47 TSI

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