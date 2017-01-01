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SÜ ile İTÜ-KKTC arasında iş protokolü imzalandı



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri arasında ortak çalışmalar yapabilmek ve bu yönde fayda sağlamak amacıyla karşılıklı iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan SÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, kadim medeniyetlerin sunduğu bütün evrensel değerleri kendi bünyesinde barındırmış bir Selçuklu kültürünün merkezinde bu kültürü ileriye taşıyabilme sorumluğunun bilincinde olan bir üniversite olduklarını belirterek, "Aynı zamanda da çağdaş eğitim-öğretim metotları kullanarak kadim medeniyetin merkezinde bulunan Selçuk Üniversitesi ve İTÜ-KKTC, bu iş protokolünü hazırladık ve bu ölçüde devam ettirdik. Bu iş birliğinin beraberliğimizin ve birlikteliğimize güzel bir zemin açmasını; gençlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.



"Selçuk Üniversitesi ile beraber olmak, yan yana olmak bize değer katacak"

Selçuk Üniversitesi'nin hayatında özel bir yeri olduğunu ifade eden İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ise, "İç Anadolu'nun merkezinde Konya, Konya'nın da merkezinde Selçuk Üniversitesi vardır. Bilim ve bilgiyi üretme merkezidir. Selçuk Üniversitesi ile beraber olmak, yan yana olmak bize değer katacak. Üniversitemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SÜ Müzesinde gerçekleştirilen protokole SÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, SÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, SÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar ve beraberindeki heyet katıldı.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 16:22:48 TSI

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