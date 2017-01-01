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Vali Süleyman Elban, Bozüyük'te muhtarlarla buluştu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Vali Süleyman Elban, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir aya geldi.

Vali Elban, Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek, sorunları, ihtiyaçları yerinde görmek ve karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak istediğini ifade etti.

Muhtarların, bulunduğu mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü, sorumluluklarının da bulunduğunu belirten Vali Elban,''Belirli periyotlarla muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanında olacağız. Yapılan, yapılması istenen hizmetlerin muhtarlarımızın aracılığıyla vatandaşa doğrudan ve doğru bir şekilde iletilmesini sağlıyoruz. Köyde ve mahallede yaşanan sorunlar, talepler yada sıkıntılarla ilgili bir konu olduğunda birinci ağızdan doğrudan bize iletmeniz açısından da bu toplantılar önem taşıyor'' dedi.

Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, Kaymakam Hasan Yaman, İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

(İC-



17.05.2017 16:23:15 TSI

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