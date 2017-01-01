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Vali Azmi Çelik, Karacaşehir Mahallesi'ni ziyaret etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Karacaşehir Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Azmi Çelik, Muhtar Murat Güneş'ten mahalle hakkında bilgi aldı. Karacaşehir Mahallesi'nin tarihi bir değeri olduğunu hatırlatan Vali Çelik, 1288 yılında Bizanslılardan fethedilen Karacahisar Kalesi'nin Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından fetihle alındığını ifade etti.

Eskişehir'i ilklerin şehri olarak değerlendiren Vali Çelik, "Geçmişten gelen tarihi ve kültürel değerlerimize güzel bir şekilde sahip çıkarak, gelecek nesillere çok iyi anlatmalıyız" dedi. Karacahisar Kalesi'nin alınmasıyla birlikte, Osmanlı Devleti'nin ilk temellerinin atıldığını dile getiren Vali Çelik, bölgedeki tarihi kalıntılara herkesin sahip çıkması gerektiğini savundu.

Muhtarlık ziyaretinden sonra Vali Çelik, Karacahisar Kalesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcındaki ilk hutbenin okunduğu Karacaşehir Camii'nde incelemeler yaptı.

Vali Çelik'e bu ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade de eşlik etti.

(İHA



17.05.2017 16:23:56 TSI

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