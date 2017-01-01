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Vali Elban'a ziyaret

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:24
Vali Elban'a ziyaret
Vali Elban'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürü Adem Bedir ve beraberindekiler, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik Valisi Süleyman Elban, kendisini ziyaret edenlere teşekkür ederek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla kurumun gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.
SGK'nın tüm vatandaşlarının tek bir çatı altında toplandığını belirten,Bilecik Valisi Süleyman Elban,''Son yıllarda sosyal güvenlik alanında önemli çalışmalar yapıldı. Aktif çalışanlarının yanı sıra tüm vatandaşların SGK'nın şemsiyesi altında olması, ülkemizin geleceğe yönelik umudunu ve güvenini artırmaktadır. Kuruma düşen görev, primlerin tahsilatlarını takip etmek ve sigortalıların sağlık, işsizlik ve emeklilik gibi konulardaki taleplerini karşılamaktır. Hafta dolayısıyla etkinliklerle vatandaşlarımıza sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapılması gerekir" dedi.
(CKT-DA

17.05.2017 16:24:11 TSI
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