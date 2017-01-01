YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 39. Uluslararası Kazı Sempozyumu Bursa'da

39. Uluslararası Kazı Sempozyumu Bursa'da



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 22-26 Mayıs tarihlerinde Bursa'da yapılacak.

Sempozyum süresince Türkiye'de 2016 yılında bakanlığın izniyle Türk ve yabancı bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki "arkeometrik" çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak. Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada ve Polonya'dan bilim insanlarının olacağı sempozyumda, "Kazı Sonuçları Toplantısı", "Araştırma Sonuçları Toplantısı" ve "Arkeometri Sonuçları Toplantısı"nda yaklaşık 340 bildiri sunulması bekleniyor. Arkeoloji alanında Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli bilimsel faaliyet olma özelliği taşıyan sempozyum, 1979'dan beri her yıl kesintisiz düzenleniyor. 1979-2003 yıllarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de bakanlık imkanlarıyla gerçekleştirilen sempozyum, 2004 yılından itibaren ise üniversiteler ile ortaklaşa düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, 2004'te Selçuk Üniversitesi/Konya, 2005'te Akdeniz Üniversitesi/Antalya, 2006'da Onsekiz Mart Üniversitesi/Çanakkale, 2007'de Kocaeli Üniversitesi, 2008'de Ankara Üniversitesi/DTCF ve 2009'da Pamukkale Üniversitesi/Denizli sempozyuma ev sahipliği yaptı. Sempozyum, 2010'da Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde İstanbul'da, 2011'de İnönü Üniversitesi ile Malatya'da, 2012'de Hitit Üniversitesi ile Çorum'da, 2013'te Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla'da, 2014'te Gaziantep'te, 2015'te Atatürk Üniversitesi ile Erzurum'da, 2016'da Trakya Üniversitesi ile Edirne'de düzenlendi. Sempozyum süresince Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi, şirket ve STK'lar tarafından çeşitli illerden yaklaşık 20 kitap ve tanıtım standı açılması bekleniyor.

350'nin üzerinde yerli, 100'ün üzerinde yabancı bilim insanı ve çok sayıda öğrenci tarafından izlenmesi beklenen sempozyum kapsamında, geçen yılki toplantıda sunulan bildirilerden oluşan 6 ciltlik kitaplar da bakanlıkça ücretsiz olarak tebliği sahiplerine dağıtılacak.

(MŞ)



17.05.2017 16:24:36 TSI

NNNN

