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Salihli OSB altyapı revizyon çalışmaları ele alındı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Organize Sanayi Bölgesi Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi.

İdari ve mali konuların görüşüldüğü toplantıda, Salihli OSB'deki altyapı revizyon çalışmaları değerlendirilerek firmaların 2. Etapta bulunan sanayi parselleri için yaptığı yer tahsis başvuruları ele alındı.



Başkan Kayda, Sezer'i konuk etti

Öte yandan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ALLCO Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sezer, makamında ağırladı. Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Çağrı Duygu'nun da eşlik ettiği ziyarette, işadamı Sezer, ALLCO Anonim Şirketi'nin Salihli Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Zeki Kayda, ALLCO Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sezer'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Encümen Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Belediye Meclis Üyesi Basri Ersoy, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Akkaplan ve Bülent Tekeli ile OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı.

(BA-SC)



17.05.2017 16:25:19 TSI

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