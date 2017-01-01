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Seramik Panolar Edebiyat Fakültesi'nde yerini aldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından düzenlenen " Seramik Pano Açılışı" 17 Mayıs Çarşamba günü Edebiyat Fakültesi Kantini'nde gerçekleştirildi. Açılışa Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Sadettin Aygün, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Macit, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Fakülte Sekreteri Murat Türkyılmaz ve seramik panoyu gerçekleştiren öğrenciler katıldı.

GSF Seramik-Cam Bölümü 3. Sınıf öğrencileri "Serbest Seramik Tasarımı" dersi kapsamında yapılan seramik panolar Edebiyat Fakültesi kantin girişine asıldı.

Konuyla ilgili olarak Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Sadettin Aygün; "Yapılan çalışmada başlangıcından günümüze çağdaş sanat örnekleri çalışıldı. Her öğrenci serbest olarak üç tane konu seçti ve araştırma yaptılar. Yapılan araştırmadan sonra bulunan örnekleri seramikle şekillendirdiler. Özellikle konu seçiminde edebiyat fakültesine uygun karakterler seçtiler. Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin girerken bu panoların ne olduğunu yorumlaması için ve bu mekana renk katması için böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Açılışta Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Macit seramik pano çalışması yapan öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.

(İHA



17.05.2017 16:26:34 TSI

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