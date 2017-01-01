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Nene Hatun'da mezun öğrenciler için tören yapıldı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün düzenlenen programla 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda mezun olan öğrenciler için tören yapıldı. Mezuniyet töreni, İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşların da katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı sonrası müzik eşliğinde sahnedeki yerlerini alan cübbeli öğrencilerin yüzlerinde hem arkadaşlarından ayrılacak olmanın verdiği hüzünle karışık başarı mutluluğu vardı. Törende Türk bayrağı, mezun olan gençler tarafından bir alt dönemlerine teslim edildi.

Öğrencilerden mezuniyet ortalamasında dereceye girenler protokolden başarı belgesi alırken; 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı okul birincisi Melike Tosunoğlu, kütüğe ismini yazan plakayı çaktı.

Mezun öğrencilerin geri sayımıyla kepler gökyüzüne yükseldi,balonlar ve konfetiler havada uçuştu. Yemek ikramı sonrası gençlerin müzikle dans edip,hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.

(İHA



17.05.2017 16:25:19 TSI

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