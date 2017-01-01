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NEÜ'de Konya Biyoteknoloji Günü düzenlendi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde 1. Konya Biyoteknoloji Günü gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erol Güngör Konferans Salonu'ndaki programın açılış konuşmasını yapan NEÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Çomak programla ilgili olarak, "İlaç sektöründen enerji sektörüne kadar, biyoteknolojinin çözüm olarak nasıl kullanıldığını bizlerle paylaşacak konuşmacılarımız var. Özellikle öğrencilerimiz gelecekle ilgili nasıl donanımlar elde etmeleri konusunda fikir sahibi olacak" dedi.

NEÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esra Martin ise, biyoteknolojinin birçok ihtiyaca çözüm ürettiğini belirterek, "Biyoteknoloji, su kalitesinin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerjinin temini, insan ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, hastalık, yabani ot ve zararlılarla biyolojik mücadele ve daha verimli yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, istilacı türlerin tespiti, doğadaki türlerin aşırı miktarda çoğalmasının önüne geçilerek onlardan elde edilecek faydaların biyoteknolojik yöntemlerle sağlanması gibi birçok konuda teknolojik yenilikler için çözüm sağlayabilir. Nüfus artışı, yaşlanma, kaynakların yetersizliği gibi faktörlerin etkisiyle artan ihtiyaçlara cevap olarak kullanımı birçok alanda hızla yaygınlaşan biyoteknoloji uygulamaları, dünyayı bir biyoekonomi süreci içerisine sokmuştur" diye konuştu.

NEÜ Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nesip Aktan da, ülkenin bilimsel anlamda gelişime ihtiyaç duyduğu, bu alanda çok önemli adımlar attığı bir zamanda bu önemli toplantıyı gerçekleştiren ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.



"Biyoteknoloji, Nanoteknoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine odaklanmalıyız"

Bugüne kadar üretilmiş olan teknolojiyi kullanarak, transfer ederek bugünlere gelindiğini ifade eden Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, "Artık teknoloji transferiyle ve üretilen teknolojiyi kullanarak gidilebilecek yolun sonundayız. Bundan sonra yol alabilmemiz için teknoloji üretmemiz gerekiyor. Yani kendi teknolojimizi üretmemiz gerekiyor. Eğer kendi teknolojimizi üretemezsek, takıldığımız 10 bin Dolar olan kişi başına düşen milli gelir seviyesinin üstüne çıkabilmemiz mümkün değil. Kendi teknolojimizi üretebilmemiz için de üç önemli konuya odaklanmamız gerekiyor. Bunların başında biyoteknoloji alanı, hemen arkasından nanoteknoloji ve bilgi-iletişim teknolojileri alanı geliyor. Bu üç ana sektör, alt sektörlerle birlikte ülkenin tüm teknolojik sektörlerini yukarıya çekmeye kendi teknolojimizi üretmeye imkan verecek ve yol açacak ana konularımız. Biz ülke olarak artık bu konulara odaklanmalı ve bu konuları öncelikle, özellikle desteklemeliyiz" diye konuştu.

KSO Başkanı Kütükcü ayrıca, bu alanda çalışmalar yürüten Necmettin Erbakan Üniversitesine de teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçilerek alanında uzman akademisyenler ve biyoteknoloji sektöründen temsilciler, biyoteknolojinin farklı alanlarında katılımcıları bilgilendirdi.

(BG-AH-Y)



17.05.2017 16:30:02 TSI

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