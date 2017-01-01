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Alaşehirli çiftçilere reflektör dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Trafikte Sorumlu Çiftçi Kampanyası" kapsamında çiftçilere reflektör dağıtıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile Tepeköy Mahallesinde düzenlenen törenle çiftçilere 100 adet römork reflektörü hediye edildi. "Trafikte Sorumlu Çiftçi Kampanyası" kapsamında düzenlenen reflektör dağıtımında çiftçilere trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı. Ayrıca Jandarma ekipleri tarafından da iş kazalarına karşı traktörlerin daha dikkatli kullanılması konusunda çiftçilere uyarılarda bulundu. Törende konuşan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, bağlarda, bahçelerde, tarım alanlarında traktörlerle çalışma yoğunlaştı. Bu nedenle traktör kullanan çiftçilerimiz daha dikkatli traktör kullanmaları gerekir. Kazalara karşı önlem alabilmek için özellikle gece kullanılan traktör römorklarının arkasına mutlaka reflektör takılmalı. Reflektör gece ışıklandırması açısından kazalara karşı uyarı ışığı olacaktır" dedi.

(ND-AY-Y)



17.05.2017 16:30:48 TSI

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