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Sözleşme imzalamaya hak kazanan 50 proje sahibine belgeleri teslim edildi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD-2 1. Çağrı Dönemi Sözleşme Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sözleşme imzalamaya hak kazanan 50 kişiye belgeleri teslim edildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD-2 1. Çağrı Dönemi Sözleşme Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, IPARD-1 programı kapsamında alınan 275 projenin 236'sının sözleşmeye bağlandığını ve 225 projenin de tamamlandığını belirterek, "Tamamlanan projelerle ilimizde 97 milyon TL'lik yatırım yapılmış, yatırımlara kurum tarafından 46,436 milyon TL hibe ödenmiştir. 2014-2020 yıllarını içeren IPARD-2 programı birinci çağrı ilanı kapsamında 170 adet proje alınmış ve bugün burada bulunan 50 başvuru sahibi sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bu durum ilimizin tarım, hayvancılık, tarıma dayalı sanayi ve kırsal turizm sektörleri için sevindiricidir. Sizlerin projelerinizi hayata geçirmesi ile ilimize yaklaşık 37 milyon TL'lik yatırım kazandırılacak sizi eme bu yatırımlarınıza karşılık TKDK'dan 21,65 milyon TL hibe alacaksınız. Projelerinizin gerçekleştirilmesi ile ilimizde tarım ve hayvancılık sektöründeki yatırımlara yenileri eklenecek, tarım ve sanayi entegrasyonuna destek olunacak, kırsal alanlardan göçün önlenmesine katkı sağlanacak, kırsal alanlarda yeni iş olanakları oluşturulacak, AB standartlarında üretim yapan işletme sayıları arttırılacak, tarım ve kırsal nüfusun gelir düzeyinin yükselmesine ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine olanak sağlanacaktır" diye konuştu.

TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, "IPARD-2 programı kapsamında daha azimli ve gayretli çalışmayı arzu ediyoruz. 27 Ocak 2015 tarihinde IPARD-2 programı AB Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Bu kapsamında yüzde 75'i AB, yüzde 25'i ulusal kaynaklardan olmak üzere toplam 1 milyar 45 milyon Avro (Yaklaşık 3,4 milyar TL) fon faydalanıcılara sunulacaktır. IPARD-2 programı ile destek verdiğimiz sektörlere yenilenebilir enerji, manda ve kaz yetiştiriciliği, mantarcılık, makine ekipman parkları ilave edilerek desteklediğimiz alanlar arttırılmıştır" şeklinde konuştu.

IPARD-2 1. çağrı ilanı kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan 50 proje sahibinin bulunduğunu belirten Kuyulu, "İlimize ve başvuru sahiplerimize projelerin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bu 50 proje içerisinde 7 adet büyükbaş süt işletmesi, 7 adet besi işletmesi, 3 adet et tavukçuluğu tesisi, 1 adet süt işleme tesisi, 1 adet sarımsak işleme tesisi, 27 adet tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştiriciliği, 1 adet arıcılık yatırımı, 1 adet konaklama tesisi ek yatırımı, 1 adet makine parkı ve 1 adet yenilenebilir enerji yatırımı yer almaktadır. Projelerin toplam yatırım tutan 37 milyon TL, hibe tutan 21,65 milyon TL'dir. Projelerin hayata geçirilmesi ile faydalanıcılarımız daha az işgücü ile verimliliği yüksek, belirli standartlarda üretim yapan, rekabet gücüne sahip, sürdürülebilir işletmelere sahip olacaklardır. Yapılacak yatırımlarla ilimiz için önemli olan tarım, hayvancılık ve turizm sektörüne katkı sağlanacak kırsal kesimde yaşayan halkımızın refah seviyesi yükseltilecektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje imzalamaya hak kazanan 50 proje sahibine sözleşmeleri teslim edildi. Törenin ardından sözleşme imzalamaya hak kazananlara, uzman ekiplerce bilgilendirmede bulunuldu.

(Vİ-İÇ)



17.05.2017 16:30:50 TSI

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