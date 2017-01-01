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Büyükşehir'den 19 Mayıs'a görkemli kutlama



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Balıkesir'de görkemli bir şekilde kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin ortak hazırladığı program kapsamında kutlamalar gemide gerçekleşecek.

Erdek Limanı'ndan hareket edecek olan gemide kutlama töreni düzenlenecek, öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sabah saat 08:00'de başlayacak olan Gençlik Yürüyüşü ile İstasyon önünden Atatürk Anıtı'na yürünecek ve çelenk sunma töreni yapılacak. Daha sonra Erdek Limanı'na hareket edecek olan protokol mensupları limandan kalkacak A.Taha Gemisi ile Avşa Adası'na varacak. Altınkum'da öğle yemeği ikramını ardından Marmara Adası'na geçecek gemi, burada dondurma ikramı sonrası otobüsle Saraylar Mahallesi'ne hareket edecek. Saraylar'da yenecek akşam yemeğinin ardından akşam saatlerinde Erdek Limanı'na dönüş yapılması planlanıyor.



17.05.2017 16:32:16 TSI

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