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Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı onaylandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:33
Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı onaylandı

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı, Büyükşehir Belediye Meclisinde bugün görüşülerek onaylandı. Büyükşehir Belediye Meclisi II. Başkan Vekili İbrahim Sedef'in başkanlığında gerçekleştirilen Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen müzakereler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk sırasında 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülürken Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı gider bütçesi 409,95 milyon TL, gelir bütçesi ise 345,26 milyon TL olarak oybirliği ile onaylandı.
(BK-ÖS-Y)

17.05.2017 16:33:17 TSI
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