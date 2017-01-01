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YYÜ'de mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesinin 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı.

YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenen törene YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan Yılmaz, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Bugün itibariyle bir dönemi kapatıp, yeni bir dönem açıyorsunuz. Bundan sonra hayata atılacaksınız. Dolayısıyla sizler için yeni ve anlamlı bir dönem başlıyor. Bu süreçte sizlere okulda verilen bilgiler kılavuzluk yapacaktır. Elbette mezuniyetten sonra sizleri geleceğe taşıyacak bir iş arayacaksınız. Ama şunu unutmayın; ülkemizin genç nüfusu oldukça fazladır. Dolayısıyla herkesin devlet kapısında iş bulması mümkün değil. Ancak geçmişle mukayese edildiği zaman ülkemizin imkânları oldukça genişledi ve güçlü hale geldi. Devlet kapısında iş bulamadığınızda endişeye düşmeyin. Sabırlı ve gayretli olun. Özel sektörlerde de projeniz olduğunda iş imkânı bulabilirsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet yemini ederken, dereceye giren öğrencilere ise plaket verildi. Halkoyunları ekibinin gösterisiyle devam eden tören, öğrencilerin mezuniyet belgelerini almaları ve kep atmasıyla sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



17.05.2017 16:35:36 TSI

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