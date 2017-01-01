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Yapılandırma taksitleri ödeme uyarısı

- Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Üver:

- "31 Mayıs'ta ödenmeyen 1'inci ve 2'nci taksitler "yapılandırmayı bozacak



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver, 6736 sayılı kanun kapsamında Mayıs ayına ertelenen yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğunu açıkladı.

Vergi Dairesi Müdürü Üver, Mali Müşavirler ve Oda Başkanları ile bir araya gelerek taksitlerin ödenmesi hususunda bilgilendirmede bulundu. Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Üver, vatandaşların yapılandırmalarının bozulmaması için taksitlerini 31 Mayıs tarihine kadar ödemesi gerektiğini söyledi. Mali müşavirlerden ve oda başkanlarından bu konuda mükellefleri uyarmaları veya hatırlatmalarını isteyen Üver, kimsenin bu konuda zarar görmesini istemediklerini ifade etti.

Kanun hakkında bilgi veren Üver, "Mükelleflerin borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanundan yararlanılabilmesi, daha önce unutulmuş eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi gibi hususlarda 19 Ağustos 2016 tarihinde 6736 sayılı kanun yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda kanun hükümlerinden yararlanan vatandaşlarımıza, yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkanı verildi" dedi.



"31 Mayıs'ta ödenmeyen 1'inci ve 2'nci taksitler yapılandırmayı bozacak"

Son tarihin 31 Mayıs olduğunu ifade eden Üver, "Yapılandırma ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecekler. Böylece kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklar. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir. 31 Mayıs'ta ödenmeyen 1'inci ve 2'nci taksitler yapılandırmayı bozacak" şeklinde konuştu.

(KA-MEF-Y)



17.05.2017 16:36:11 TSI

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