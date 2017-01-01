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TGD'nin ödülleri açıklandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:37
TGD'nin ödülleri açıklandı

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Gazeteciler Derneğinin (TGD) Merhum Gazeteci Hüseyin Solmaz anısına düzenlediği Gazetecilik Yarışmasında dereceye girenler belirlendi.
TGD Başkanı Orhan Doğan, jürinin değerlendirmeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Haber Dalında Birinciliği Erkan Ekşi 'Çaldığı Çekirdek İçin 8 Yıl Sonra Hapis Geldi" başlıklı haberiyle alırken, Haber Fotoğraf dalında Ruhan Yalçın, 'Kumbağ'da yüzlerce ölü denizyıldızı karaya vurdu" haberindeki fotoğraf ile ve Mizampaj dalında da Görünüm Gazetesi birinciliği aldı" dedi.
Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Merhum Gazeteci Hüseyin Solmaz anısına açtığı Gazetecilik yarışmasında dereceye girenler ise şöyle; Haber dalında, birinciliği Erkan Ekşi 'Çaldığı Çekirdek İçin 8 Yıl Sonra Hapis Geldi" başlıklı haberiyle, ikinciliği Jale Avyüzen 'Meğer Aşk Destanıymış" başlıklı haberi ile üçüncülüğü ise Koray Ustabaşı 'Buzdolabından Kayık Sonları Oldu' başlıklı haberi ile ödüle layık görüldü.
Haber Fotoğraf Dalında ise birinciliği Ruhan Yalçın, 'Kumbağ'da yüzlerce ölü denizyıldızı karaya vurdu', ikinciliği Sevcan Kalıpçinden, 'Milli Keklikler" haberindeki fotoğraf ile ikinciliğe layık görüldü. Bu dalda üçüncüye layık görülecek eser bulunamadığından ödül verilemediği bildirildi. Mizampaj dalında ise Görünüm Gazetesi tek olarak ödüle layık görüldü.
(KU-BA-Y)

17.05.2017 16:37:22 TSI
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