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Zabıtadan vatandaşlara 'zamansız çöp' uyarısı



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa zamansız bırakılan çöp poşetleri konusunda vatandaşları uyardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü elamanlarının ihbarlarını değerlendiren Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, zamansız bırakan vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bırakılan çöpleri karıştıran zabıtalar, çöp içerisinde kim ya da hangi işyeri veya ikametten atıldığını belirleyen belge arayarak çöpü bırakanları uyarıyor. Çöp poşetleri içerisinde elektrik, telefon, su ve isme yazılmış herhangi bir belge arayan zabıta ekipleri belgeyi bulduğunda sahibine giderek çöpünü belirlenen saatler dışında atmaması için uyarıyor. Uyarıları dikkate almayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Manavgat Belediyesi yetkilileri, vatandaşları çöp saatlerine uyma konusunda duyarlı olmaya davet ederek, ceza yazmak istemediklerini ifade ettiler.



(AK-SM-Y)



17.05.2017 16:39:37 TSI

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