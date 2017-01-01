Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Ali Sakar'ın acı günü
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GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli İlçesinin Eski Belediye Başkanlarından Ali Sakar'ın annesi Fatma Sakar (86) dün gece vefat etti. Fatma Sakar'ın Cenazesi, ilçede düzenlenen cenaze namazınır ardından Asri Mezarlıkta defin edildi.
Yavuzeli İlçesinin Eski Belediye Başkanlarından Ali Sakar'ın annesi Fatma Sakar(86) dün gece vefat etti. Sakar, Yavuzeli ilçesi Asri Mezarlıkta bugün öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazını ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Eski Devlet Bakanı Ahmet Yılmazkaya, CHP Eski Milletvekili Mustafa Doğan, CHP Milletvekili Adayı İrfan Kaplan, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve İl yönetimi, CHP İl Meclis Üyesi Hasan Türk, Eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Halil Özdemir, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ile siyasi parti temsilcileri, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar ve vatandaşlar katıldı.
Sakar'ın cenazesi İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla defin edildi.
(SD-Y)
17.05.2017 16:43:39 TSI
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