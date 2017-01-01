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Başkan Öz, 'Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum'

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:44
Başkan Öz, 'Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum'
Başkan Öz, 'Takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum'

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Diyarbakır'da adını finale yazdıran B.B.Erzurumspor Kulübü, Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, 'Şampiyonluk yolunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımımız inanmış ve kararlığını ortaya koymuştur. Tebrik ediyorum' dedi.
'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İNANMAK BAŞARININ YARISIDIR'
Erzurum'un spor alanında her geçen gün yıldızının başarı trendinin yükseldiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 'Erzurum gerçekten spor alanında başarılı ve alt yapısı ile hükümetimizin spor alanındaki yatırımları ile şehrimizin Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol takımımız sezon başından buyana güzel bir performans sergiliyor. Futbolcularımızdan teknik heyetimize kadar herkes kendini bu yola hazırlayarak, inanmış ve kararını ortaya koymuş durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in özverili motivesi, bugüne kadar elde ettiği başarılardan dolayı başta teknik heyetimize ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Kulüp başkanı ve yönetici arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik olduğu sürece, başarı zaten kendiliğinden geliyor. Atalarımızın da dediği gibi inanmak başarmanın yarısıdır. Takımımız Gümüşhane spor ile oynayacağı final maçında başarılı olup şampiyon kupasını Erzurum'a getireceğinden inancımız tam. Erzurumspor'umuz daha üst ligleri profesyonelliği hak ediyor. Bu önemli şampiyonluk maçında takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

17.05.2017 16:44:06 TSI
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