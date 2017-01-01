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Tatvan'da "Anneler Günü" etkinliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:45
Tatvan'da "Anneler Günü" etkinliği
Tatvan'da "Anneler Günü" etkinliği

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki şehit anneleri ve eşlerine yönelik "Anneler Günü" programı düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan tarafından bir otelde düzenlenen program, Yasin-i Şerif okunmasıyla başladı. Duaların da edildiği yemekli programda konuşan Arzu Özkan, şehit ailelerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi. Arzu Özkan, "Öncelikle vakit ayırıp programa katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Her şeyden öte bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu yüzden bizler her zaman sizlerin yanında olacağız. Ne zaman bizlerden bir isteğiniz olursa kapımız her zaman açık. Bu vesile ile ben tüm annelerimizin gününü kutluyor, bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.
Şehit anneleri ve eşlerinin sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Arzu Özkan, Anneler Günü dolayısıyla hediye takdim ederken, çocuklara ise oyuncaklar hediye etti.
Program Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un eşi Melek Aksoy da katıldı.
(HO-MSA-Y)

17.05.2017 16:45:09 TSI
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