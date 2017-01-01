Adilcevaz'da TÜBİTAK Bilim Fuarı
(Fotoğraflı)
Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ortaokul öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.
İlçede bulunan Adilcevaz Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği fuara Adilcevaz Kayakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, geleceğin en büyük ilim ve bilim insanlarının bu öğrenciler arasından doğabileceği kanaatinde olduğunu belirterek, öğrencileri düzenledikleri etkinlikten dolayı kutladı.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un da bir konuşma yapmasının ardından serginin açılışı yapılarak, sergilenen eserler incelendi.
(MSA-Y)
17.05.2017 16:47:45 TSI
NNNN