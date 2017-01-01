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Malatya'da 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı ile Engelliler Haftası birlikte kutlandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:48
Malatya'da 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı ile Engelliler Haftası birlikte kutlandı
Malatya'da 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı ile Engelliler Haftası birlikte kutlandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya'da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Engelliler Haftası birlikte kutlandı.
Atatürkçü Düşünce Topluğu ve Engelsiz İnönü Birimi tarafından Malatya İnönü üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonundan düzenlenen programa 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kemal Arı, Beyaz Ay Engelliler Dernek Başkanı Yılmaz Alaca, Malatya eski baro başkanı avukat Selahattin Sarıoğlu ve öğrenciler katıldı. İnönü Üniversitesi Engelsiz Üniversite Biriminden Nurhan Sevinç koordinesinde gerçekleşen programda ilk olarak konuşan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kemal Arı, 19 Mayıs'ın öneminden bahsetti. Arı, "19 Mayıs çok önemli bir tarih. Sadece bizler açından önemli değil aslında. Ezilen tüm mazlum uluslar açısından önemli. Bu gün bile bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmak için, emperyalizm dayatmaları altında çırpınan toplumların bana göre özlemle anması gereken bir gün 19 Mayıs. 19 Mayıs tarihinin tarihsel anlamı nedir, hangi koşullarda gelindi. Bana verilen 15 dakikalık süre içinde anlatmak çok zor, ama ben özetleyeceğim. Bir bakış açısına göre bakacağız ve 19 Mayıs 1919 günü neden önemli olduğunu burada insanlarının beyinlerine beli bir ölçü de yerleştire biliriz" dedi
"Toplumumuz bu konuda duyarsız davranıyor"
Selahattin Sarıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bence önce konuşmacı olan değerli Prof.Dr. Kemal Arı'ya teşekkür ediyorum. Bu gün burada 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Engelliler Haftasını kutlamak için buradayız. Görüyorum ki katılım az, dünya çapında konuşmacıların ve katılımcılarının olduğu zamanlarda bile konferanslara katılımlar az olmuştur. Ayağımıza kadar üstat gelmiş ve toplumumuz bu konuda duyarsız davranıyor. Böyle konumuz Atatürkçülük 19 Mayıs ve engelliler olduğuna göre ben öncellikle Atatürk konusunda, Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu sizlere söylemek istiyorum" diye konuştu.
Program sonrası işaret diliyle İstiklal Marşı ve 1 dakikalık saygı duruşu ile Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlerin Cevabı okundu. Programda son olarak Yusuf Dumlupınar türküleri konseri verildi.
(MT-SD-Y)

17.05.2017 16:48:43 TSI
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