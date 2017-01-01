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Ünlü matematikçi Hacısalihoğlu, yarın Manisa'da

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:48
Ünlü matematikçi Hacısalihoğlu, yarın Manisa'da
Ünlü matematikçi Hacısalihoğlu, yarın Manisa'da

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye'nin önde gelen matematikçilerinden olan Prof. Dr. Hasan Hilmi Hacısalihoğlu, yarın Manisa'da "Hayvanların Matematiksel Hareketleri" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 25. yıl etkinlikleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün organizasyonuyla ünlü matematikçi Prof. Dr. Hasan Hilmi Hacısalihoğlu'nu ağırlıyor. 1942 yılında Trabzon'da doğan ve üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyede 30'un üzerinde kitabı bulunan bilinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, 2014 yılında emekli olduktan sonra matematik alanında çalışmalara, seminerlere, yurt içi ve yurt dışı kongre ve sempozyumlara katılıyor. Son zamanlarda, "Doğanın matematiği ve mühendisliği" konusunda ilginç konferanslar serisine devam eden ve bir konferansında, "Arıları bu kadar mükemmel yaratan Allah, bizim bazı şeyleri farkına varmamızı istemiştir" diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14.00'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesindeki Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde "Hayvanların Matematiksel Hareketleri" konusunda konferans verecek. Konferansa akademisyenlerin ve öğrencilerin yanı sıra Manisa'dan ve çevre illerden de çok sayıda kişinin katılacağı belirtiliyor.
(ÖND-Y)

17.05.2017 16:48:56 TSI
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