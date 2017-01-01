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Fatsa'da beton yol çalışması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:49
Fatsa'da beton yol çalışması
Fatsa'da beton yol çalışması
- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:
- "2017 yılı hizmet ve yatırım yılı olacak"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kösebucağı Mahallesi Yavuz Selim mevkisi ile Lafçıoğlu ve Büyükkoç Mahalleleri Tepe mevkisinde eğimli yollarda ulaşım sorunu beton yol yapılarak giderildi.
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz Kösebucağı ve Büyükkoç Mahallelerimizde eğimli yol sorunu ile ilgili muhtarlıkların taleplerini değerlendirerek beton yol yapmak suretiyle her iki yolun daha iyi hizmet vermesini sağladılar. Kırsaldaki bu çalışmalarımızın yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler de özellikle Çamlık Mesire Alanı'nda yoğun bir çalışma temposuna devam ediyor. Bu sene Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri ile birlikte 2017 yılı hizmet ve yatırım yılı olacak. Vatandaşlarımız verdiği destekten dolayı mahcup olmayacak" dedi.
Kösebucağı Mahallesi Muhtarı Alaadin Ak ve Büyükkoç Mahallesi Muhtarı Cemal Taze yaptıkları ortak açıklamada beton yol taleplerini değerlendiren ve mahallelerindeki eğimli yol sorununa neşter vuran Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve ekibine teşekkür ettiler.
(AA-SLH-Y)

17.05.2017 16:49:11 TSI
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