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Körfez'in kızları Türkiye finalinde



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, Okullararası Yıldız Kızlar Futbol Ligi'nde il birincisi olan ve Türkiye Şampiyonasında katılma hakkı kazanan İgsaş Ortaokulu öğrencilerini kahvaltıda ağırladı.

Körfez Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okullararası Yıldız Kızlar Futbol Turnuvası'nda il birincisi olan İgsaş Ortaokulu öğrencilerini kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıya Körfez Belediye Başkanı Spor Danışmanı Metin Özkan, Belediye Meclis Üyesi Pınar Uysal, İgsaş Ortaokulu Müdürü Murat Dumansız, Müdür Yardımcısı Veli Sülük, beden eğitimi öğretmenleri Remzi Kuleber ve Ramazan Kireçdağ, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir'de bugün ve yarın devam edecek olan Türkiye Şampiyonası Yarı Finali'nde ilk 8'e girmek için mücadele edecek olan kız futbol takımı, başarılı olursa finallere ismini yazdıracak.

(GY-Y)



17.05.2017 16:50:19 TSI

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