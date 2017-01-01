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Bitlis'te Sosyal Güvenlik Haftası etkinliği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:54
Bitlis'te Sosyal Güvenlik Haftası etkinliği
Bitlis'te Sosyal Güvenlik Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 11-17 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bitlis İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan SGK İl Müdürü Sadullah Korkut, Güvenlik Haftası kapsamında gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
Programa katılan Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük ise, sosyal güvencenin insan hayatındaki öneminden bahsetti. Kütük, "Sosyal Güvenlik Kurumu ciddi anlamda gelişmeler sağladı. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber çalışmalarını gayet güzel bir şekilde yürütüyor. Devletimizde ciddi manada bu konuya özen gösteriyor. Sosyal güvenlik kamusal bir haktır. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmeyiz, yaşlanınca şimdiki gibi dimdik ayakta olamayacağız, bu nedenle sosyal güvencenin insan hayatındaki önemi oldukça büyüktür" dedi.
Programın sonunda il genelinde en çok işçi istihdam eden işverenlere teşekkür plaketleri takdim edildi.
(VO-MSA-Y)

17.05.2017 16:54:36 TSI
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