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'En Büyük Haber' isimli tiyatro oyunu Sungurlu'da sahnelendi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57
'En Büyük Haber' isimli tiyatro oyunu Sungurlu'da sahnelendi
'En Büyük Haber' isimli tiyatro oyunu Sungurlu'da sahnelendi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Kuran'ın Anlamıyla Buluşmak Platformu ve İstanbul Sosyal Gelişim Derneği iş birliğiyle hazırlanan, Sungurlu Eğitim Çevre Spor ve İzcilik Derneği tarafından organize edilen "En Büyük Haber" adlı tiyatro oyunu Sungurlu'da sahnelendi.
Hikayesini Ahmet Mercan'ın yazdığı, Yunus Emre Obut'un yönetti oyun, Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.
"En Büyük Haber" oyununun konusu özetle şöyle:
"Muhsin, iflas etmiş bir fabrikatördür. Haciz ve davaların etkisinden uzaklaştırmak için kızı ve karısını memlekete yollar. Fakir bir semtte, tek oda bir ofis tutup işlerine devam etmeye çalışır. Arkadaş bildikleri kişiler, işleri bozulunca ondan uzaklaşır ve onu bir başına bırakırlar.
Fabrika müdürü İlyas ve çaycı Hayri, her şeye rağmen Muhsin'i yalnız bırakmazlar. Muhsin, derin bunalımdan intihar ederek kurtulmayı planlar, tüm denemelere rağmen başaramaz.
Bir gün Muhsin'in köylüsü olduklarını iddia eden Sefer ve Rasim ofisi ziyaret ederler. Rasim ve Sefer bir gece ofiste bulunan kasayı soymak için harekete geçerler. Soygun esnasında etrafta bulunan kitaplara çarpan Rasim düşürdüğü Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlar. Bu esnada Muhsin iki hırsızı ansızın yakalar. Rasim ve Sefer, Kur'an-ı Kerim'in kendileriyle konuştuğunu söylerler. Bu üç adam Kuran ile tanışma sürecine girer ve değişim başlar."
En Büyük Haber, Tiyatro gösterisine AK Parti İlçe İlyas Özkan, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ve çok sayıda davetli katıldı.
(SŞ-BÖ)

17.05.2017 16:57:03 TSI
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