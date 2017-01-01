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Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan İlçesi'nde Hacı Ömer Tepecik tarafından arsası bağışlanan Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Baha Başçelik de hayırseverlere teşekkürlerini ileterek, "İnşallah böyle hizmetler devam eder. Eğitim birinci önceliğimiz. Çocuklarımız geleceğimizdir" dedi.

Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı 2017 yılı sonuna kadar 17, 2018 sonuna kadar da 5 okulun tamamlanacağını ifade ederek, "Bakanlığımız birçok projeler üreterek hayata geçirmiştir. Bu projelerin başında eğitime yüzde 100 destek projeleri gelmektedir. Bu proje ile ülkemizde bir seferberlik ruhu oluşturulmuş ve vatanın her tarafında çok güzel gelişmeler olmuştur. Hayırseverleriyle özdeşleşen şehrimiz bu konuda üstüne düşeni ziyadesiyle yapmıştır. Şüphesiz ki hayırseverlerimizin bu cömertliğinin en önemli sebebi inançlarına, geleneklerine ve bu topluma gönül bağı ile bağlı olmalarıdır. 2017 yılı sonuna kadar 17 okulumuz, 2018 yılı sonuna kadar 5 okulumuz tamamlanacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın talimatlarıyla biz hayırseverlerimiz ile el ele verip 2019 yılında ilimizde tüm okullarımızı ikili öğretimden tam gün eğitime taşıyacağız. Bu bağlamda üzerinde bulunduğumuz 11 bin metrekare yüzölçümü olan arsa merhum Hacı Ömer Tepecik tarafından bağışlanmış ve arsa üzerine 24 derslikli ilköğretim okulu yapılmak üzere 13.03.2013 tarihinde eğitime yüzde 100 destek kampanyası kapsamında Kayseri Valiliği ile hayırsever arasında protokol imzalanmıştır. Söz konusu arsa il tüzel kişiliğine 16.04.2013 tarihinde bağışlanmış ve 21.11.2013 tarihinde işin ihalesi yapılmıştır. Yapımı biten bu okul 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu olarak açılmıştır" dedi.

Törende konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, "Biraz önce Hacı Ömer amcamızın hayat hikayesi anlatılırken nelerin yapılabileceği ile ilgili çok ciddi hayat dersi verdi. Parayı kazanabilmek belki herkese nasip olabilir, ama o kazanılan parayı hayırlı bir işte kullanabilmek herhalde herkese nasip olmasa gerek. 7 yaşında çalışma hayatına başlayıp işçi maaşıyla dişinden tırnağından artırarak biriktirdiklerini 'Evlatlarım, ailem için bir sorumluluğum var ama onlarla birlikte bu topraklar için de bir sorumluluğum var, bu topraklarda büyüyecek nice evlatlar için sorumluluğum var' deyip vakfedebilmek herkese nasip olmayan bir şey" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hayırsever aile üyelerinin kurdele kesimi ile Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu açılışı yapıldı. Günün anısına Hacı Ömer Tepecik'in eşi Ayten Tepecik'e plaket takdiminde bulunuldu.

(TB-SK)



17.05.2017 16:57:53 TSI

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