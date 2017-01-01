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Malatya'da iş istihdamı

- İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman:

- "Malatya'da 2017 yılında 258 engelli vatandaşı istihdam ettik"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İŞ-KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, dezavantajlı grupları ve özellikle de engelli vatandaşları istihdamda görmenin kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini belirterek, Malatya'da 2017 yılında 258 engelli vatandaşı istihdam ettiklerini söyledi.

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, Engelliler Haftası münasebetiyle en çok engelli istihdam eden iş yerlerini ziyaret ederek engelli çalışanlar ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Toman İŞ-KUR'un görevlerinden birisinin de istihdamın korunması olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda işe yerleştirilen vatandaşlar ile irtibatlarını koparmadıklarını kaydetti. Dezavantajlı grupları ve özellikle de engelli vatandaşları istihdamda görmenin kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Toman, engelli istihdamı hususunda azami gayret içerisinde olduklarını kaydetti. Malatya'da 2017 yılında 258 engelli vatandaşı istihdam ettiklerini aktaran Toman, hali hazırda 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde bulunan engelli kontenjanının ise yüzde 99 oranında dolu olduğunu belirtti. Engellilerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını da aktaran Toman, "Planlanan doğrultuda görevli arkadaşlarımız engelliler haftası münasebetiyle ziyaretler gerçekleştirerek engelilerimizin taleplerini not alarak bize ulaştırıyorlar ve biz de en hızlı şekliyle bunları çözmeye çalışıyoruz. Engelli olmak kişinin kendi kararı ve isteği ile olmuyor ve bir gün bizim de engelli olabileceğimizi unutmamalıyız. Netice de hak ve özgürlükler noktasında onların da sağlıklı bireylerden farklı olmadığının bilincinde olarak kendilerine bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Bu vesileyle Engelliler Haftasını kutlar, tüm vatandaşlarımıza kazasız ve sağlıklı günler dilerim" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



17.05.2017 16:56:38 TSI

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