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Özel Sanko okullarının piyano başarısı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Uluslararası Pera Piyano Festivali bünyesinde düzenlenen 12'inci. Pera Piyano Yarışmasından Özel SANKO Okulları öğrencileri birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle döndü.

Türkiye geneli farklı yaş gruplarından piyanistlerin katıldığı ve belirli eserlerin seslendirildiği yarışmada Solo kategorisinde 8 yaşa kadar, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-14 yaş, 15-18 yaş, 19-24 ve 25 yaş ve üstü duo kategorisinde ise 16 yaşa kadar, 17 yaş ve üstü, Müzikal Aile ve Öğretmen-Öğrenci grupları yarıştı. Özel SANKO Ortaokulu öğrencisi Alper Gezer, 16 Yaşa Kadar Duo Kategorisinde birinci, Eylül Eren ikinci ve Azra Tuna Dayı üçüncü oldu. Aynı kategoride Beren Esgi, Ayşe Nur Demiryürek ve Merve Nur Day teşvik ödülü, Öğretmen-Öğrenci kategorisinde Eylül Eren ise mansiyon ödülü kazandı. 16 Yaşa Kadar Duo Kategorisinde Özel SANKO Liseleri öğrencileri Elif Sergen ve Ece Sergen Mansiyon ödülü, Doğa Akçadağ ise Teşvik ödülünü elde etti.

Özel SANKO Okulları Sanat Zümre Başkanı Ozan Tekin, öğrencilerinin piyanoda gösterdikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutladı.

(SD-Y)



17.05.2017 17:03:36 TSI

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