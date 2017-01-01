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Salihli'de Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:03
Salihli'de Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı
Salihli'de Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Ziraat Odası Başkanlığı, 14 Mayıs Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında Kent Meydanında 5 bin kişilik lokma hayrı yaptı.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Salihli Ziraat Odası tarafından düzenlenen etkinlikte kutlandı. Kent Meydanında gerçekleştirilen ve şölen havasındaki etkinlikte Ziraat Odası tarafından 5 bin kişilik lokma dökülürken, ayrıca bölgenin en önemli ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm dağıtıldı. Hayatını kaybeden tüm çiftçiler anısına Dünya Çiftçiler Gününde 5 bin kişilik lokma hayrı yaptıklarını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan tüm çiftçilerin gününü kutlayıp, tüm çiftçilere bereketli bir yıl diledi. Aktürk, ayrıca kutlama etkinliklerine katılan tüm üretici ve davetlilere, bölge olarak en çok üretilen, ancak iç üretimde fazla tüketilmeyen kuru üzüm ikram ettiklerini söyledi.
Etkinliğine Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Halil Aşık ile siyasi parti temsilcileri, esnaf oda başkanları ile üreticiler ve davetliler katıldı.
(BA-AY-Y)

17.05.2017 17:03:08 TSI
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