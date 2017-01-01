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Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı Konya'da yapılıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:06
Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı Konya'da yapılıyor
Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı Konya'da yapılıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK'ın Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.
TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilim ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşların bir araya geldiği, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri (TÜBİTEM) Konferansı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bilim merkezi yöneticileri ve akademisyenlerin katılımı ile Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, bilim merkezlerinin Yeni Türkiye için atılan adımların çekirdek noktasına oturduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin gençleri bilime, bilimsel düşünmeye ve yenilikçiliğe yönelttiği için önemli olduğunu söyledi.

"Büyükşehir'e teşekkür"
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne Bilim Merkezi konusundaki hassasiyeti, bilimsel bakış açısı ve yaklaşımları için teşekkür eden Prof. Dr. Ergin, "Bilim Merkezleri şehirlere yeni bir iklim, yeni bir hayat tarzı ve yeni bir bakış açısı sağlamıştır. Şu anda 6 şehirde bilim merkezleri aktif hale geldi. Bu sayıyı yakın zamanda 20'ye çıkaracağız. Şehirlerimizi bilim merkezi haline getirmek, uygun bilim atmosferini oluşturmak ve dünyaya yön veren bilim insanları yetiştirmek zorunluluğumuz var. Buna dayalı bir kültürümüz ve kadim bir geçmişimiz var" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ise, Konya Bilim Merkezi'nin yapılması ve ilgi gören bir merkez haline getirilmesi nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e teşekkür ederek, bu konferansların düzenli olarak yapılmasının önemine dikkat çekti. Çelik, "Halkımıza yüksek yaşam standartları sunabilmemiz için en değerli kaynağımız olan insanı bu ortamın içine çekmemiz, bilim ortamı içinde yoğurmamız ve geleceğimize güç katmak için yetiştirmemiz şarttır" diye konuştu.

"Şehirlerimiz bilim merkezi konusuna önem vermeli"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, Bilim Merkezi'nin Konya'ya kazandırılması nedeniyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK'a teşekkür ederek, yıllar boyunca işbirliği içinde önemli bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi. Konya'da eğitim altyapısı oluşturmak amacıyla bu çalışmalara girdiklerini belirten Başkan Akyürek, Bilim Merkezi'nin açıldığı günden bu yana 700 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı. Bilim Merkezi'nin Konya'da yeni bir odak noktası olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, bunun da önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.
Şehirlerin Bilim Merkezi konusuna önem vermesi gerektiğini kaydeden Başkan Akyürek, "Hükümetimizin eğitimle ilgili böyle bir konuya sahip çıkması şehirlerimiz adına son derece önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet yetkililerimize şehirlerimiz ve çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sinan Sertöz sunum yaptı.
Programa Konya Valisi Yakup Canbolat, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, TÜBİTAK Başkan Yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.
18 Mayıs akşamına kadar devam edecek konferans kapsamında bilim merkezi sergi tasarım ve üretim süreçleri, eğitim alanları, planetaryum, STEM eğitimi uygulamaları, TÜBİTAK Bilim ve Toplum destekleri gibi konulara ilişkin sunumlar yapılacak.
(BG-AH-Y)

17.05.2017 17:05:59 TSI
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