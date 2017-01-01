Gemerek'te çocuklara trafik eğitimi verildi
(Fotoğraflı)
Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Gemerek Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi.
Gemerek Emniyet Müdürlüğü görevli polis memuru Fatih Esen tarafında okulda düzenlenen eğitim programında, sandalyeler dizilerek otomobil yapıldı. Emniyet kemeri takmak gibi çeşitli trafik kuralları eğlenceli bir dille anlatıldı.
Gemerek Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hasan Akdeniz yaptığı açıklamada,"Okulumuzda trafik haftası etkinliği kapsamında bir etkinlik yaptık. Çocuklar trafik kurallarına uymadığı takdirde oluşabilecek kazalar hakkında bilgilendirildi. Emeği geçen Gemerek Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.
(UY-Y-)
17.05.2017 17:11:17 TSI
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