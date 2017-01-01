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Karadeniz'de kürek yarışları yapıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kürek yarışları yapıldı.

Akçakoca Limanında gerçekleştirilen kürek yarışlarında, katılımcılar bitiş çizgisine ilk ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ilçede dolu dolu yaşandığını söyledi. Yemenici, "Geçen yıl son 30 yılın en iddialı kürek yarışlarını gerçekleştirdik. Bu yıl Gençlik Haftası kapsamında da kürek yarışları düzenledik. Kıyasıya mücadele sürüyor, vatandaşlarımız da burada yarışları takip ediyor. Gördüğümüz kadarıyla genç kardeşlerimiz küreğe biraz yabancılar, bu kapsamda da bu yarışlardan sonra kürek eğitimi vermeyi düşünüyoruz. 1 Temmuz Denizcilik Festivali'nde çok daha güçlü kürek yarışları yapmayı planlıyoruz. Dolu dolu bir festival programı hazırlıyoruz" dedi.

Yarışlar sonucunda, Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi birinci, Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Akçakoca Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

(TT-AY)



17.05.2017 17:13:25 TSI

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