ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karadeniz'de kürek yarışları yapıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:13
Karadeniz'de kürek yarışları yapıldı
Karadeniz'de kürek yarışları yapıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kürek yarışları yapıldı.
Akçakoca Limanında gerçekleştirilen kürek yarışlarında, katılımcılar bitiş çizgisine ilk ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ilçede dolu dolu yaşandığını söyledi. Yemenici, "Geçen yıl son 30 yılın en iddialı kürek yarışlarını gerçekleştirdik. Bu yıl Gençlik Haftası kapsamında da kürek yarışları düzenledik. Kıyasıya mücadele sürüyor, vatandaşlarımız da burada yarışları takip ediyor. Gördüğümüz kadarıyla genç kardeşlerimiz küreğe biraz yabancılar, bu kapsamda da bu yarışlardan sonra kürek eğitimi vermeyi düşünüyoruz. 1 Temmuz Denizcilik Festivali'nde çok daha güçlü kürek yarışları yapmayı planlıyoruz. Dolu dolu bir festival programı hazırlıyoruz" dedi.
Yarışlar sonucunda, Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi birinci, Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Akçakoca Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.
(TT-AY)

17.05.2017 17:13:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Mehmet Keleş kadın istihdamı ödülü aldı
YEREL

BAŞKAN MEHMET KELEŞ KADIN İSTİHDAMI ÖDÜLÜ ALDI
Güreş salonu açılıyor
YEREL

GÜREŞ SALONU AÇILIYOR
üzce Kültür merkezi perdelerini IV. Murat için açıyor
YEREL

ÜZCE KÜLTÜR MERKEZİ PERDELERİNİ IV. MURAT İÇİN AÇIYOR
Keçe ve nikah şekeri sergisi açıldı
YEREL

KEÇE VE NİKAH ŞEKERİ SERGİSİ AÇILDI
Oryantiring şampiyonası düzcede yapılacak
YEREL

ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI DÜZCEDE YAPILACAK
Ankara Caddesi düzenleniyor
YEREL

ANKARA CADDESİ DÜZENLENİYOR
Balığa gittikten sonra kaybolan kişi aranıyor
YEREL

BALIĞA GİTTİKTEN SONRA KAYBOLAN KİŞİ ARANIYOR

Başkan Yemenici Sevgi evi çocuklarıyla bir arada
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ SEVGİ EVİ ÇOCUKLARIYLA BİR ARADA
İstanbul caddesi hazırlanıyor
YEREL

İSTANBUL CADDESİ HAZIRLANIYOR
-Beyciler ve Darıca mahallelerinde asfalt çalışması başladı
YEREL

-BEYCİLER VE DARICA MAHALLELERİNDE ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLADI
Doğalgaz yatırımları hızlandırıldı
YEREL

DOĞALGAZ YATIRIMLARI HIZLANDIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray'a yeni sözcü iddiası!
DÜNYA

TRUMP'IN SON GÖZDESİ!

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır
  • 4 Ağacı kesip oydu! Bakın ortaya ne çıktı...