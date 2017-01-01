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Öğrenciler buluşlarını sergiledi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projeler İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'tan tam not aldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında İlkadım Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler görücüye çıktı. TÜBİTAK tarafından öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla desteklenen bilim fuarları kapsamında ortaokul öğrencileri tarafından yapılan bilimsel çalışmalar düzenlen açılışla sergilendi.



"Geleceğe umutla bakmanın yolu eğitimden geçiyor"

Okul bahçesinde yapılan etkinlikte açılış kurdelesini keserek fuardaki çalışmaları tek tek gezen Başkan Tok, öğrencilerle ilgilenerek buluşları hakkında bilgi aldı. Geleceğe umutla bakmanın yolunun eğitim ve bilimden geçtiği vurgulayan Başkan Erdoğan Tok, "Yerel yöneticiler olarak eğitime verdiğimiz desteğin böylesi değerli etkinliklerle ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorum. Ortaokul çağındaki yavrularımızın birçok alanda yaptıkları bu çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Minik yavrularımıza başarılı çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, eğitime verdiği desteklerden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür etti.

Açılışa ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Erişgin, Okul Müdürü Seydi Ahmet Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler ile birçok veli katıldı.

(SAM-SLH-Y)



17.05.2017 17:13:40 TSI

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