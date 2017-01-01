YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Körfez protokolü iş yeri açılışında buluştu

Körfez protokolü iş yeri açılışında buluştu



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, ilçede yeni hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.

Körfez protokolü, ilçede hizmete giren bir iş yerinin açılışında bir araya geldi. Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde hizmete giren mağazanın açılışına Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Başkanı Sibel Moralı, AK Parti Körfez İlçe Yöneticileri, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun katıldı. Protokolün katılımıyla kesilen açılış kurdelesinin ardından heyet mağazayı gezerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, "Acımız büyük, şehidimiz var. Türkiye'nin büyümesine engel olmak isteyen terör örgütlerine rağmen her gün yeni bir iş yerimizi hizmete açıyoruz" ifadelerini kullandı.

(GY-Y)



17.05.2017 17:14:13 TSI

NNNN

