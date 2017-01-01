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Başkan Mehmet Keleş kadın istihdamı ödülü aldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:15
Başkan Mehmet Keleş kadın istihdamı ödülü aldı
Başkan Mehmet Keleş kadın istihdamı ödülü aldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Türkiye Ulaştırma Platformu tarafından organize edilen Ulaştırma Platformu ödül törenine katıldı.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Turizm Taşımacılığı Derneği Uluslar arası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Derneği gibi sevil toplum kuruluşlarının desteklediği Ulaştırma Platformu tarafından ulaştırma sektöründe kadın şoför istihdamı nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e ödül takdim edildi.
Başkan Keleş layık görülen ödül için teşekkür ederek konuşmasında şu görüşlere yer verdi, "30 yıldan beri Düzce Belediyesinde bayan itfaiye şoförü ve otobüs şoförü istihdam ediyoruz. Aslında belediyemizin birçok alanında böyledir. Düzce belediyesinin özellikle yönetim kadrosu içersinde 150 bayan personel bulunmaktadır. Müdürlerimizin de birçoğu bayandır. Kadın istihdamı özellikle resmi kurum ve kuruluşlarda büyük önem arz eder."
(TT-AY)

17.05.2017 17:15:30 TSI
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