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Ürünlerde gecikme olabilir

- Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

- "Planlı üretim yapılmalı, sebzede gecikme olabilir"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, mevsimsel yağışlar ve iklim koşulları nedeni ile önümüzdeki ay ürünlerin azalmasının söz konusu olabileceğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Buluşan, yaptığı açıklama ile bölgedeki gelişmelere değinerek, "Hububat ekiminde geç yetişme olayını yaşıyoruz. Ekimden değil ama yağışlardan kaynaklanan mart ve özellikle nisan ayında çok yağış aldık, mayıs ayı da güzel gidiyor. Yağışların hububatlarda güzel etkisi var ancak bu sene arpada sıkıntılarımızın olduğunu görüyoruz. Bu hava şartlarının inişli çıkışlı hali birden soğuması ve ısınması ekili alanlara oldukça fazla etkisi var. Özellikle sebze üretiminde çok büyük gecikmeler var. Fide ekimleri aksamakta gecikmektedir. Dolayısı ile büyümesinde gecikmeler olmakta. Özellikle tarlalarda ki sebze ürünleri, bizim elyaf dediğimiz ürünü aratmaktadır. Mahsullerimiz büyümüyor. Buda önümüzdeki ay belki bir boşluk oluşması söz konusu. Biz bu nedenle her zaman söylüyoruz, planlı ekim çok çok önemli. Bu bir arz talep meselesi, tüketimler belli. Ülkenin tüketimi ortada, bunun fazlasını yaptığımız zaman üreticimiz zarar görüyor. Azını yaptığımız zaman ise halkımız zarar görüyor. Burada üzerine basa basa söylediğimiz bir şey var, 'Planlı ekim, planlı üretim, planlı pazarlama' ve bizim en büyük sıkıntımız ise arkadan geliyor. Buda olayın can alıcı noktası, bir üretici sattığı ürünün fiyatını bilmiyor. Önceden planlaması yapılmadığı takdirde ülkemizde üreticimiz para kazanamaz. Bir ürün üretiyoruz, harcamamız belli ama kazancımız hiç belli değil. Geçmişteki kazancımıza baktığımızda harcamalarımızın hep altında kalıyor. İşte hava şartlarından fiyatların düşük olmasından dolayı ürünler strese girdiği gibi üreticilerimizde kazancının belirli olmamasından strese giriyor" dedi.

(MY-Y)



17.05.2017 17:15:46 TSI

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