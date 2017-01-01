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ESOGÜ'de EGG'A LARVA 2017 Proje Pazarı düzenlendi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) birlikteliğiyle düzenlenen "EGG'A LARVA 2017 Proje Pazarı", öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katılımları ile ESOGÜ İnovasyon Sokağı'nda gerçekleşti.

Açılış konuşmasını ETTOM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çabuk'un yaptığı etkinliğe yoğun ilgi duyuldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda 1. olan ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah Aksoy'a plaketi Prof Dr. Emir Baki Denkbaş, 2. olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Anıl Erdem Kaypak'a plaketi Prof. Dr. Nurullah Uçkun ve 3. olan ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özge Şen'e ise plaketi ETTOM Girişimcilik Koordinatörü Nihan Tomris Küçün tarafından takdim edildi.

(İHA-



17.05.2017 17:16:02 TSI

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