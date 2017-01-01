Gürsu Belediyesi araç filosunu genişletiyor
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Fatih Ak
BURSA (İHA) - Gürsu Belediyesi, alınan yeni araçlarla filosunu genişletti.
Gürsu Belediyesi tarafından alınan 2017 model kepçe ile fen işlerinin daha verimli hizmet vermesi sağlanacak. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hızla gelişen ilçemizin ihtiyaçlarına süratle cevap verebilmek maksadıyla belediyemizin teknik alt yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. 181 bin TL maliyetle Belediyemize kazandırdığımız yeni kepçeyle çalışmalarımız daha hızlı gerçekleştirilecek" dedi.
Gürsu Belediyesi, yeni alınan kepçeyle birlikte 53 adet araçla hizmet verecek.
(MŞ)
17.05.2017 17:17:07 TSI
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