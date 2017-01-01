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Hizmet- İş Sendikası 5 bin 500 kişiyi sendikalı yaptı

- Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu:

- "Çalışmalarımız, sendikasız tek bir işçi kalmayıncaya kadar devam edecektir"



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Hak İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi, 5 bin 500 kişiyi sendikalı yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu; Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak merkez ve ilçelerinde 5 bin 500 kişiyi sendikalı yaptıklarını belirtti. Başkan Efeoğlu, sendika olarak her zaman çalışanların yanında yer aldıklarını söyleyerek, bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Belediyelerde çalışan kadrolu işçiler için bölgede yapılan en yüksek sözleşmelere imza attıklarını ifade eden Efeoğlu, "Taşeron işçileriyle daha önce hiçbir sendika muhatap olmazken, biz 8 yıl önce bu işçileri sendikalı yaptık. 6552 sayılı yasa çıktıktan sonra üye yaptığımız bütün taşeron çalışanlarına sözleşme yaparak hem maaşlarına iyileştirme yaptık hem de kendilerine iş güvencesi sağladık. Çalışmalarımız bölgemizde sendikasız tek bir işçi kalmayıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Bölgede sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak üyelerini her platformda en güzel şekilde temsil ettiklerini dile getiren Efeoğlu, "Sendika olarak geniş zamanda değil; ülkemizin genel sıkıntılarında da halkımızla, üyelerimizle birlikte en ön safhada yer alarak omuz omuza mücadele verdik. Bunun en bariz örneği, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra üyelerimizle birlikte meydanlara çıktık. İlk geceden son geceye kadar meydanları dolduran halkımızla bir arada olup, açtığımız stantlarla vatandaşlara ikramlarda bulunduk. Yine Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ı ilimize davet ederek halkımızla buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Efeoğlu, "Sendikal anlayışımızda insanların refah seviyesini yükseltmek, çalışma şartlarını iyileştirmek, ücretlerinin zamanında ödenmesini sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı gayret ve çaba içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)



17.05.2017 17:17:55 TSI

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